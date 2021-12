Flagey Flagey Doubs, Flagey Performance modelage Flagey Flagey Catégories d’évènement: Doubs

Performance modelage Flagey, 19 mars 2022, Flagey. Performance modelage Ferme Courbet 28, Grand’Rue Flagey

2022-03-19 14:00:00 – 2022-03-20 17:00:00 Ferme Courbet 28, Grand’Rue

Flagey Doubs Par Albert Ordiales Jauret

En marge de l’exposition temporaire Peindre la femme vraie. Gustave Courbet et ses modèles, présentée à la Ferme Courbet, l’artiste Albert Ordiales réalisera une sculpture en temps réel à partir d’un modèle humain. À travers cette démonstration créative, le public découvrira les secrets de la réalisation d’une œuvre sculptée en argile. fermecourbet@doubs.fr +33 3 81 53 03 60 http://www.musee-courbet.fr/ Par Albert Ordiales Jauret

