Avec « Milieu » et « Par les bords », performances immersives, le marionnettiste Renaud Herbin nous pousse à questionner et éprouver notre condition d’humain·e dans un monde incertain. Milieu. Comment être dans son environnement ? Quelle place occuper ? Dans cette pièce pour marionnette à long fil, Renaud Herbin explore les limites de la manipulation.

Inspiré des récits de Beckett, notamment du Dépeupleur, où les personnages sont exposés à des situations absurdes et drôles, le marionnettiste enferme son pantin dans une tour et le soumet aux variations de son environnement. Qui, du manipulateur ou du pantin, tire les fils de cette confrontation ? Quelle sera l’issue ? À un sentiment de désarroi existentiel, répond la liberté du spectateur qui choisit son point de vue. Par les bords. Un jeu de construction qui s’opère par les bords. Le metteur en scène propulse un danseur-équilibriste aux prises avec une immense porte se faisant mur, sol ou abri. La fragilité d’ériger le mène au-delà de sa virtuosité circassienne, jusqu’à un vacillement et un renversement des repères. Seule la musique le guide. Ces deux formes racontent notre condition en milieu incertain, nos dualités entre l’individu et le collectif. — A partir de 8 ans

