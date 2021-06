Orléans Musée des Beaux-Arts Loiret, Orléans Performance « Melting times » d’Eva Klimackova (compagnie E7ka) Musée des Beaux-Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Les recherches de mouvement concernent donc un corps, un mur, un angle, un second mur et le sol. Le corps devient une partie du coin, il s’incorpore cet espace limité et s’essaye à trouver des solutions pour développer un vocabulaire propre, qui peut faire penser à une relecture joyeuse de la Métamorphose de Kafka. Chorégraphie : Eva Klimackova / Laurent Goldring ; Danse : Eva Klimackova ; Lumières : Yann Le Bras Production : Compagnie E7KA, La Belle Orange – Coproduction : Région Centre-Val de Loire / Conventionnement 2020, Goldring productions / Paris – Avec le soutien de : Dom Kultury Myjava, Slovaquie / prêts de studio, Cnd Pantin / prêts de studio, Ménagerie de verre Paris / studioLAB

Jauge limitée dans la salle / Respect des gestes barrières

« Melting times » explore les effets d’une contrainte formelle forte, celle d’un corps placé dans le très petit espace formé par le coin de deux murs. Musée des Beaux-Arts Place Sainte Croix 45000 Orléans Orléans Loiret

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T20:00:00;2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T21:30:00

