Performance ludique, poétique et décalée Parc du Clos Pichat Le Bois-d’Oingt, samedi 1 juin 2024.

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T15:45:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T15:45:00+02:00

Conteuse et musicienne, Juliette Malfray incarne une gardienne de la nature-botaniste passionnée, bien déterminée à transmettre son savoir aux jeunes (et moins jeunes) générations. Au détour de contes, poèmes, histoires donnant le premier rôle à la nature, elle fait parler des fruits fraîchement cueillis, grâce à son invention: le fruitophone, une machine permettant de transformer les mots qu‘ils chuchotent au dedans en signaux électriques, puis en musique.

Et quand les fruits deviennent musiciens, la gardienne de la nature devient chanteuse…

À partir de 5 ans . Les 5 sens : ouïe, vue, toucher, odorat, goût

Parc du Clos Pichat 48, rue du 11 Novembre 1918, 69620 Le Bois-d’Oingt, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Le Bois-d’Oingt 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 71 60 51 Parc paysager de 2 ha conçu au XIXe siècle autour d’une maison bourgeoise en pierres dorées.

