Performance “Les sons du vivant”. (Re)Dessine-moi un jardin Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Performance “Les sons du vivant”. (Re)Dessine-moi un jardin, 3 juin 2022, Bouxwiller. Performance “Les sons du vivant”.

(Re)Dessine-moi un jardin, le vendredi 3 juin à 18:30

Performance “Les sons du vivant”. ——————————— Durée : 30 minutes Tout Public Marc Namblard, Anthony Laguerre et les élèves du lycée Schattenmann A partir du film _L’esprit des lieux_ de Stéphane Manchematin et Serge Steyer, qui retrace l’expérience d’audio-naturaliste de Marc Namblard, les élèves du lycée Schattenmann vont à leur tour, avec l’aide de Marc Namblard et Anthony Laguerre, compositeur et musicien, enregistrer les « sons du vivants » et créer, à partir de cela, une performance sonore. Les élèves du lycée Schattenmann ont enregistré les sons du vivant en compagnie de Marc Namblard et Anthony Laguerre et vont en donner une performance sonore. (Re)Dessine-moi un jardin Place du Château 67330 Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T18:30:00 2022-06-03T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu (Re)Dessine-moi un jardin Adresse Place du Château 67330 Bouxwiller Ville Bouxwiller lieuville (Re)Dessine-moi un jardin Bouxwiller Departement Bas-Rhin

(Re)Dessine-moi un jardin Bouxwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxwiller/

Performance “Les sons du vivant”. (Re)Dessine-moi un jardin 2022-06-03 was last modified: by Performance “Les sons du vivant”. (Re)Dessine-moi un jardin (Re)Dessine-moi un jardin 3 juin 2022 (Re)Dessine-moi un jardin Bouxwiller Bouxwiller

Bouxwiller Bas-Rhin