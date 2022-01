Performance : Le théâtre des opérations MUba Eugène Leroy Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Performance : Le théâtre des opérations MUba Eugène Leroy, 17 février 2022, Tourcoing. Performance : Le théâtre des opérations

MUba Eugène Leroy, le jeudi 17 février à 19:00

Les étudiants en art proposent une série de performances (lecture, dessin, danse etc.) autour des notions de geste et de mouvement, qui dialoguent avec les œuvres de l’exposition. Ce projet est coordonné par Hervé Lesieur et Alexis Trousset dans le cadre de l’Atelier de Recherche et de Création les scènes à l’épreuve des arts plastiques École supérieure d’Art du Nord Pas-de-Calais / Dunkerque-Tourcoing.

Gratuit

Perspective des traits – Le dessin en acte – II MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T19:00:00 2022-02-17T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu MUba Eugène Leroy Adresse 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville MUba Eugène Leroy Tourcoing Departement Nord

MUba Eugène Leroy Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/