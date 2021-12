Albi Auditorium du GMEA Albi, Tarn Performance – Le Flou sur la langue Auditorium du GMEA Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Performance – Le Flou sur la langue Auditorium du GMEA, 28 janvier 2022, Albi. Performance – Le Flou sur la langue

Auditorium du GMEA, le vendredi 28 janvier 2022 à 20:00

**Pièces à pédale** Le flou sur la langue est une émission de radio programmée mensuellement sur Radio Campus Grenoble, présentée par deux animateurs dévariés qui s’attachent scrupuleusement et en direct à déconstruire la langue pour penser sonorement. « Nous considérons l’espace de l’émission radio comme un endroit de création, un endroit d’essai, de labo, d’exploration, de travail, d’improvisation, de recherche. Nous pensons chaque émission comme une partition de paroles à inventer et à tester avec différents·es invités·es, ou parfois simplement à deux. A partir des expérimentations de cette émission nous élaborons des partitions de paroles, des protocoles de discussions que nous mettons en jeu ailleurs, lors de performances comme ici au GMEA. » Dans le cadre de la Semaine du Son : [[https://www.gmea.net/semaine-du-son/le-son-des-langues](https://www.gmea.net/semaine-du-son/le-son-des-langues)](https://www.gmea.net/semaine-du-son/le-son-des-langues)

Gratuit

Anne-Laure Pigache et Mathias Forge / Dans le cadre de la Semaine du Son Auditorium du GMEA 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T20:00:00 2022-01-28T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Auditorium du GMEA Adresse 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi Ville Albi lieuville Auditorium du GMEA Albi