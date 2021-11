[PERFORMANCE] La ligne + dancefloor au ralenti La Maison des métallos, 18 novembre 2021, Paris.

Une obsession de la suspension, une fascination pour le vide et un art du geste millimétré qui exacerbe les sensations du poids du corps, de ses tensions et de sa résistance aussi.

Marcher, écrire, dessiner ou traverser, quoi que nous fassions nous traçons des lignes, tout comme les visages ou les partitions sont des lignes aussi. Ici, une ligne en acier se fraie un chemin dans l’espace, une femme s’y suspend, toute à son geste – millimétré – qui exacerbe les sensations du poids du corps, de ses tensions et de sa résistance. Qu’est-ce qui fait qu’on tient ou qu’on lâche ?

Et en seconde partie, on s’imprègne de toutes les perceptions traversées pour les éprouver sur le dancefloor et au ralenti, of course !

La Maison des métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

La ligne de Chloé Moglia – Maison des métallos