### Sur un texte lu et enregistré comme fond sonore, le sujet performeur porte une lourde robe-sculpture tissées de « boursoufflures » et effectue des mouvements et déplacements très lents dans l’espace. Dans la lignée de « Gravités » présentée au Séchoir en début d’année, « Lenteur » vient parler du poids du corps physique, psychique et relationnel, mais questionne également l’asphyxie sociale dans laquelle nous vivons : ce temps qui file et après lequel nous courons. Silence, respiration, contemplation sont oubliés, niés, voire méprisés. Même si la tendancerevient au « slow » food, working, life…, la méditation ou le yoga, la balade en forêt sont « casés » dans les interstices de nos emplois du temps. Cette « lenteur » évoque aussi le temps subjectif, lié au « Réel » de chacun, à nos différences sensorielles, perceptives et qui ne devraient être en aucun cas situées sur une échelle de valeur. Enfin, les « boursoufflures » textiles s’inscrivent dans le champ philosophique, psychanalytique, littéraire et artistique de la question de la perception avec des références à Merleau-Ponty (phénoménologie de la perception, visible et invisible), Freud (inconscient, rêve), Sarah Lucas (représentation du corps féminin), Lacan (RSI)… _Née en 1984 en Alsace, Kiki De Gonzag est diplômée de la Haute École des Arts du Rhin (HEAR) de Mulhouse en 2006. Elle tisse en permanence des liens entre son travail de création et les différents domaines dans lesquels elle évolue._ _Sensible aux enjeux relationnels qui gravitent dans tous les secteurs de notre société, l’artiste s’interroge depuis longtemps aux aspects imaginaires, symboliques et sensibles qui gouvernent nos singularités et nos rapports à l’Autre. Convaincue de l’essence politique et constitutive d’une forme de substance artistique et culturelle fondamentales dans la vie de l’individu et des sociétés, elle s’investit depuis de nombreuses années dans la recherche et l’expérimentation de la question de l’autre, du public, de la rencontre en lien avec les différentes formes artistiques._ _Sa pratique arborescente et pluridisciplinaire s’inspire de la littérature, de la philosophie, de la psychanalyse mais aussi de la danse, de l’improvisation et des contraintes corporelles et sensibles. L’expérience est donc au cœur de sa démarche théorique et plastique qui explorent et questionnent à chaque instant le langage, le sensible, la forme et l’insaisissable._ [[https://kikidegonzag.wordpress.com/](https://kikidegonzag.wordpress.com/)](https://kikidegonzag.wordpress.com/)

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Médiathèque de Wittelsheim 4 rue de Cernay 68310 Wittelsheim Wittelsheim Cité Amélie I Haut-Rhin



2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00