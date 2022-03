Performance Jazz – Poésie : Lionel MARTIN – Samira NEGROUCHE Médiathèque Gambetta,Orléans, 19 mars 2022, Orléans.

Médiathèque Gambetta, Orléans, le samedi 19 mars à 15:00

### **« L’objectif de toute œuvre artistique, c’est de créer des liens avec l’autre. » Samira Negrouche.** ### Pétri par une culture jazz qui le poussera à en explorer les origines dans «Jazz before Jazz », Lionel Martin est un explorateur, ouvert à d’autres horizons musicaux et artistiques. Il a joué sur les plus grandes scènes, ses pas l’ont porté sur les routes d’Afrique en passant par Alger. Qu’il soit au saxophone ou qu’il associe d’autres instruments, il se dégage de lui une profondeur et une humanité qui transportent son auditoire. Son talent d’improvisateur est mis au service d’un dialogue soigneusement mené avec la poésie de Samira Negrouche, qu’elle soit lyrique ou expérimentale. Ils construisent ici une plongée dans deux décennies d’écriture.

Entrée libre

Dans le cadre du Printemps des poètes, de la semaine de la francophonie et de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme: Carte Blanche à Samira Negrouche

Médiathèque Gambetta,Orléans 1 place Gambetta 45000 Orléans Orléans Loiret



