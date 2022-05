Performance Habiter par la Cie Les patries imaginaires (Re)Dessine-moi un jardin Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

(Re)Dessine-moi un jardin, le samedi 4 juin à 17:30

Performance _Habiter_ par la Cie Les patries imaginaires ——————————————————– Durée : 45 min À partir de 12 ans Perrine Maurin, metteure en scène de la compagnie “Les Patries imaginaires” installée à Nancy, propose de mener à partir de Bouxwiller et sur le territoire de la Communauté de Communes, une recherche autour de l’habitat, en collaboration avec le Théâtre du Marché aux Grains pendant trois ans. Des entretiens avec les habitants et des laboratoires avec des artistes professionnels auront lieu pour une série de de performances _in situ._ Performance autour de l’habitat par Les Patries Imaginaires. À partir des entretiens menés par la compagnie avec les habitants du territoire et de laboratoires impliquant des artistes professionnels. (Re)Dessine-moi un jardin Place du Château 67330 Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin

2022-06-04T17:30:00 2022-06-04T18:15:00

