Performance : fresque de l’artiste Wild Wonder Woman Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Wild Wonder Woman donne des couleurs à la médiathèque de la Canopée ! Venez rencontrer cette artiste et regardez l’évolution de son travail sur nos vitres pendant une journée exceptionnelle !

Street artiste parisienne depuis 2018, Wild Wonder Woman

dessine des femmes nues aux cheveux colorés et connectées à la nature. Elle

colle ses œuvres dans l’espace urbain afin de dialoguer avec le spectateur qui

est invité à s’interroger sur le lien qu’il tisse avec lui-même, avec les

autres et avec la nature.

Wild Wonder Woman est une artiste

autodidacte au monde intérieur bouillonnant. Sensible aux questions

écologiques, elle réalise des études dans le domaine de l’environnement puis

travaille en tant qu’ingénieur. Parallèlement, elle ne cesse de créer pour

exprimer ses émotions. Son travail d’introspection aboutit à la création des

déesses urbaines, nues et aux cheveux colorés.

C’est à Paris en 2018 qu’elle commence à

coller ses œuvres dans la rue. L’art urbain devient alors un espace

d’expression qui lui permet d’aboutir sa démarche artistique et de faire

résonner ses femmes, reflet de son monde intérieur, avec le monde extérieur.

En 2023, elle participe notamment aux

festivals de street-art Colors Paris et Planète Périphérique et sort le

troisième numéro de son Fanzine autoédité « Wild ».

Entrée libre et gratuite, ouvert à tous et toutes !

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee

wild_wonder_woman