PERFORMANCE ET TECHNOLOGIES DE GENRE Le Générateur Gentilly Catégories d’évènement: Gentilly

Val-de-Marne

PERFORMANCE ET TECHNOLOGIES DE GENRE Le Générateur, 23 avril 2022, Gentilly. PERFORMANCE ET TECHNOLOGIES DE GENRE

Le Générateur, le samedi 23 avril à 19:00

Le Générateur accueille, pour la deuxième année consécutive, PERFORMANCE ET TECHNOLOGIES DE GENRE , une présentation des recherches et créations de 27 élèves de Paris 8 accompagné·e·s de Raphaëlle Doyon et Biño Sauitzvy. Leurs créations sont le fruit d’une recherche pluridisciplinaire proposée par l’Université Vincennes-Saint-Denis qui permet aux étudiante·x·s performeureuse·x·s d’investiguer les questions du genre dans l’espace performatif et artistique. « La construction du genre est à la fois le produit et le processus de sa représentation » Teresa de Lauretis, La technologie du genre, 1984 En partenariat avec le Labex ArTec (Université Paris 8) Avec les étudiant·e·s : Julien Alibert, Alice Bertrand, Faustine Besançon, Rubén Cabrera, Lucile Carre, Jehyna S. Celestin, Carline Colagene Chignard, Leno Cordeiro-Colibet, Adrien Cortun, AndréAnn Cossette-Viau, Han Du, Jade Enaud, Alice Garcia, André Gryner, Larissa Guist, Qingwei Kong, Aromaia Leon, Simon Oueiny, Galia Paul, Samantha Pierre-Zenou, Franco Provezano, Konstantinos Rizos, Romane Rizos, Cylia Seebaluck, Lucas TéTry-Rivière, Ana Maria Valencia, Yael Burstein.

Entrée libre sur réservation obligatoire

Performance Le Générateur 16, rue Charles Frérot Gentilly Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T19:00:00 2022-04-23T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gentilly, Val-de-Marne Autres Lieu Le Générateur Adresse 16, rue Charles Frérot Ville Gentilly lieuville Le Générateur Gentilly Departement Val-de-Marne

Le Générateur Gentilly Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gentilly/

PERFORMANCE ET TECHNOLOGIES DE GENRE Le Générateur 2022-04-23 was last modified: by PERFORMANCE ET TECHNOLOGIES DE GENRE Le Générateur Le Générateur 23 avril 2022 Gentilly Le Générateur GENTILLY

Gentilly Val-de-Marne