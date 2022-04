Performance et exposition “Bourgeonnements au Moulin de Pertrin” Villegenon Villegenon Catégories d’évènement: Cher

Villegenon Cher Villegenon BOURGEONNEMENTS AU MOULIN DE PERTRIN A l'occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins une équipe de plasticiens, jardiniers et comédiens s'allieront pour créer une promenade poétique, musicale et pédagogique racontant l'histoire de ce jardin du futur, tout en sensibilisant aux problématiques actuelles accueillant ses racines : gestion de la ressource eau, biodiversité, impact du réchauffement climatique… Une exposition des plasticiens-sculpteurs François Righi, Bernard Thimonnier, Janine Kortz-Waintrop et Christophe Loyer sera également accessible au public. Buvette sur place Le collectif de la Turbine Pertrin vous propose la performance et l'exposition "Bourgeonnements au Moulin de Pertrin". Une invitation poétique, musicale et pédagogique autour de l'histoire d'un jardin du futur. laturbinepertrin@gmail.com +33 7 69 93 81 55 https://laturbinepertrin.com/

