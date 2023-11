[performance] Enlacer les nuages · Johanny Bert La Maison des métallos Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 15h30 à 18h00

.Tout public. gratuit

sam. 02 déc. 15h30 › 18h

en continu, pendant la fête métallos des familles

Et s’il était possible de capturer des nuages ? Avec ces masses fragiles et éphémères, iel sculpte des montagnes, des personnages, des terrains de jeu pour un imaginaire partagé.

Une performance créé spécialement pour le mois Amour(s) aux métallos accessible en famille. Deux interprètes et un musicien violoncelliste improvisent durant cette performance continue durant laquelle vous pourrez entrez à pas de velours (les nuages sont fragiles) et rester le temps que vous désirez ou revenir un peu plus tard.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

