Des drags queen qui feront le show et vous inviteront à y prendre part ! Un show mené par des danseur·ses professionnel·les pour mettre en avant cette danse sociale et festive née dans les club gays de la West Coast. Avec France Gaule de Follivores et Loulou de Cacharel Centre Paris Anim’ Dunois 61 rue Dunois 75013 Paris Contact : 0145834436 dunois@ligueparis.org https://www.facebook.com/centresdunoisetrichet https://www.facebook.com/centresdunoisetrichet

