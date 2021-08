Poullan-sur-Mer Poullan-sur-Mer Finistère, Poullan-sur-Mer Performance dessinée chantée Poullan-sur-Mer Poullan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Poullan-sur-Mer Finistère Poullan-sur-Mer En lien avec l’exposition actuellement à la médiathèque, Olivier Garandeau réalisera en direct un dessin sous hypnose. Cette performance dessinée diffusée sur grand écran sera accompagnée par les chants de Marine Lavigne. Cet évènement se tiendra à la Médiathèque. Pour des raisons d’organisation nous vous remercions de réserver vos places directement à la Médiathèque ou par téléphone au 02 98 74 01 04 aux heures d’ouverture. Places assises . Passe sanitaire requis . Port du masque. Gratuit +33 2 98 74 01 04 En lien avec l’exposition actuellement à la médiathèque, Olivier Garandeau réalisera en direct un dessin sous hypnose. Cette performance dessinée diffusée sur grand écran sera accompagnée par les chants de Marine Lavigne. Cet évènement se tiendra à la Médiathèque. Pour des raisons d’organisation nous vous remercions de réserver vos places directement à la Médiathèque ou par téléphone au 02 98 74 01 04 aux heures d’ouverture. Places assises . Passe sanitaire requis . Port du masque. Gratuit dernière mise à jour : 2021-08-17 par

