Performance – Dérives #01 & #02 Penmarch, 30 octobre 2021, Penmarch.

Performance – Dérives #01 & #02 2021-10-30 – 2021-10-30 Far West 61 rue François Péron

Penmarch Finistère

Réservation obligatoire.

Adoptant le lit d’une rue sinueuse, cette performance entremêle séquençages sonores, éléments radiophoniques, génération visuelle et dispositif vidéo. Elle circule dans la ville, qui, comme le sanctuaire de nos expériences, immortalise la rumeur de notre passage dans la cacophonie humaine.

À travers des clins d’œil à la routine de l’activité urbaine, le spectateur est invité, le long d’une promenade, à traverser cette cité lyrique, reflet de notre appréciation de l’espace urbain au regard de l’autre. Un hymne à la ville comme dernier rempart public à une société toujours plus individuelle.

Cette performance entremêle séquençages sonores, éléments radiophoniques, génération visuelle et dispositif vidéo. La fusion perceptive du visuel et du sonore prend réellement son sens dans le temps réel. L’aspect performatif permet de mettre en valeur l’échange entre les deux médiums et laisse place à l’interprétation du spectateur.

Dérives #02 reprend les mêmes procédés techniques de création pour une rêverie improvisée sur les jardins.

