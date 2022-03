PERFORMANCE D’ÉLOQUENCE et ATELIERS Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

PERFORMANCE D'ÉLOQUENCE et ATELIERS Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 22 mai 2022, Nantes. 2022-05-22 Ateliers : à partir de 16 ansPerformance : tout public

Horaire : 10:30 20:00

Gratuit : non Tarif par atelier : 10 euros / 6 euros en 16-25 ansTarif performance : idem Ateliers : à partir de 16 ansPerformance : tout public L’association Place aux Jeunes et Stereolux propose une grande journée lors de laquelle l’expression libre et l’éloquence seront à l’honneur. La jeune génération a des choses à dire, venons les écouter ! Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/performance-d-eloquence-et-ateliers

