Le MUba Eugène Leroy rend hommage au peintre franco-algérien Mahjoub Ben Bella (1946-2020), figure majeure et élève de l’école des Beaux-Arts de Tourcoing où il entre en 1965. Il installe définitivement son atelier en 1975 à Tourcoing. L’exposition explore un thème inédit, la place du geste et du mouvement qui animent l’œuvre de l’artiste, et les liens étroits qu’il entretenait avec la musique et la danse, les musiciens et les chorégraphes. Quelques jours avant le vernissage officiel de l’exposition, le Tourcoing Jazz Festival rendra hommage à sa manière à Mahjoub Ben Bella. Sur l’invitation du MUba, de son fils Nadjib Ben Bella, et en écho aux séries Mouvement, Tension, Vibration, Chorégraphie, Jazz, ainsi qu’aux références à Stravinsky, Miles Davis ou John Cage, le Tourcoing Jazz Festival proposera une première visite musicale et originale avec deux artistes qu’il connait bien : la chanteuse Sandra Nkaké et le flûtiste Ji Drû. Artistes protéiformes, adeptes d’un jazz métissé, actuel, poétique et engagé, Sandra Nkaké et Ji Drû partageront leur univers musical avec celui du peintre dans une ballade improvisée au cœur des œuvres exposées dans la grande nef. Une performance d’une trentaine de minute pour un hommage qui ne manquera pas de faire danser et chanter les motifs et les couleurs des œuvres de Mahjoub Ben Bella. _**« La musique du geste. Hommage à Mahjoub Ben Bella »**_ _**Exposition visible du 23 octobre 2021 – 21 février 2022**_ _**MUba Eugène Leroy – Tourcoing**_

