Pusha Petrov rescusite les archives photographiques de la Corderie en tirant les portraits des ouvrières de l’époque sur les bobines de coton, comme s’il s’agissait de « dérouler » à nouveau une histoire humaine. Au cours de cette performance, le public sera amener à découvrir le travail de l’artiste et à y participer. Dans le cadre de l’exposition La Ronde, portée par la Réunion des Musées Métropolitains. Gratuit. En continu.

Dans le cadre de l’exposition La Ronde, l’artiste Pusha Petrov propose une performance autour des portraits des ouvrières de la Corderie, imprimés sur des bobines en coton. Musée Industriel de la Corderie Vallois (Réunion des Musées Métropolitains) 185, route de Dieppe 76960 Notre Dame de Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime

