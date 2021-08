Paris Médiathèque de la Canopée la fontaine île de France, Paris Performance de Nikesco : fresque Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Performance de Nikesco : fresque Médiathèque de la Canopée la fontaine, 22 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 22 septembre 2021

de 14h à 17h

gratuit

L’artiste Nikesco donne des couleurs à la médiathèque : venez le rencontrer ! Imaginez l’alphabet en Langues des Signes Française prendre vie devant vos yeux de manière poétique ! Nikesco (alias Nicolas Combes) est dessinateur sourd de bandes dessinées. Il a 31 ans, il vit à Paris. Après des études d’arts appliqués à l’école Emile Cohl à Lyon, il a fait ses premières armes en tant que graphiste dans différentes agences de communication et à la télévision, avant de se consacrer pleinement à sa passion du dessin en 2018. Il est l’auteur de deux romans graphiques, intitulés Le bruit des gens (tome 1 et 2), chez les Éditions Lapin où il croque les aventures de sa vie quotidienne en tant que sourd avec auto-dérision et humour. Venez rencontrer l’artiste et assister à une performance sur nos baies vitrées de 14h à 17h ! Et visitez son compte Instagram ! Spectacles -> Autre spectacle Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée Paris 75001

Les Halles, ligne 4 / Châtelet, ligne 1, 7, 11, 14 Châtelet – Les Halles : ligne A, B et D

Contact :Médiathèque de la Canopée la fontaine 01 44 50 76 56 mediatheque.canopee@paris.fr

Nikesco

