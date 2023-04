Performance de l’atelier Poétique et politique de Marine Bachelot Nguyen Université Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Performance de l’atelier Poétique et politique de Marine Bachelot Nguyen Université Sorbonne Nouvelle, 7 avril 2023, Paris. Le vendredi 07 avril 2023

de 13h00 à 14h00

.Tout public. gratuit Entrée gratuite. Réservation recommandée : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/ Cet événement est proposé dans le cadre du Festival des Cultures de l’Université Sorbonne Nouvelle du 3 au 8 avril 2023. Marine Bachelot Nguyen est artiste associée à la saison culturelle de la Sorbonne Nouvelle. Autrice, metteuse en scène et membre du collectif Lumière d’août, elle explore dans son travail l’alliance de la fiction et du document, les croisements du corps et du politique, les questions féministes et postcoloniales, les généalogies sociales et intimes. Elle a créé récemment Circulations Capitales et Akila, le tissu d’Antigone. Sa pièce Le Fils a reçu les prix Sony Labou Tansi et Primeurs 2019. Ses textes sont édités chez Lansman, Théâtrales, l’Avant-Scène. En lien avec le spectacle Circulations Capitales, Marine Bachelot Nguyen mènera un stage avec les étudiant·es de la Sorbonne Nouvelle du 31 mars au 1er avril autour des formes liées aux héritages politiques et militants, pour les réinvestir, en travaillant à la croisée du politique et du poétique. Université Sorbonne Nouvelle 8 Av. de Saint-Mandé 75012 Paris Contact : 01 45 87 42 97 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/USorbonneNouvelle/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/USorbonneNouvelle/?locale=fr_FR http://www.univ-paris3.fr/saison-culturelle-2022-2023-703804.kjsp?RH=1273825846787

thierry_laporte

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Université Sorbonne Nouvelle Adresse 8 Av. de Saint-Mandé Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Université Sorbonne Nouvelle Paris

Université Sorbonne Nouvelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Performance de l’atelier Poétique et politique de Marine Bachelot Nguyen Université Sorbonne Nouvelle 2023-04-07 was last modified: by Performance de l’atelier Poétique et politique de Marine Bachelot Nguyen Université Sorbonne Nouvelle Université Sorbonne Nouvelle 7 avril 2023 Paris Université Sorbonne Nouvelle Paris

Paris Paris