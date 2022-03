Performance de l’artiste anishinaabe odawa Barry Ace MEG, 27 avril 2022, Genève.

du mercredi 27 avril au jeudi 28 avril à MEG

Cette performance est présentée en collaboration avec le [NONAM](https://www.zuerich.com/fr/visite/culture/nonam-zurich) – Nordamerika Native Museum de Zurich. Comme une prolongation de l’exposition «Injustice environnementale – Alternatives autochtones», cette performance vous invite à réfléchir à la question des droits des peuples autochtones. Tout au long de l’exposition vous pouvez lire différents textes juridiques tirés, entre autres, de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones. Ce texte fondamental d’un point de vue international nourri la réflexion de l’artiste anishinaabe odawa [Barry Ace](https://www.barryacearts.com/). Lors de ces deux après-midi vous pourrez observer au coeur de l’exposition, le processus créatif et collaboratif mis en place par l’artiste. Pour ce projet, Barry Ace, un _debendaajigig_ (citoyen) de la Première Nation M’Chigeeng (île Manitoulin, Canada) va créer une œuvre qui associe l’art de la broderie perlée anishinaabe avec les 46 articles de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones. L’artiste s’engagera et travaillera avec 23 étudiant-e-s à Zurich et 23 à Genève sur une nouvelle œuvre d’art collaborative intitulée _waawiindmawaa_ – promesses basée sur chacun des 46 articles de la Déclaration des Nations Unies sur le Droit des Peuples Autochtones, reconnaissant ainsi l’importance de cet instrument international. Au cours des ateliers, les étudiant-e-s discuteront avec l’artiste de la signification de chacun des articles et de leur impact sur les peuples autochtones du Canada. Ils perleront également à la main un motif floral sur un échantillon de tissu et recopieront leur article au graphite sur du vélin. À la fin de chaque atelier, chaque morceau de vélin sera roulé en un parchemin et attaché à l’échantillon floral perlé, puis placé dans l’un des trois récipients de sol en poterie créés par Barry Ace. Ce travail de collaboration est une reconnaissance collective de l’importance de la Déclaration des Nations Unies sur le Droit des Peuples Autochtones et de l’engagement des Nations Unies et du Canada, en tant que pays signataire, à maintenir et à honorer les accords de traités avec les peuples autochtones du Canada. Dans son ensemble, cette œuvre est un accord de traité contemporain, visuel et mnémonique. L’œuvre créée rejoindra ensuite le NONAM (Musée des Premières Nations d’Amérique du Nord) de Zurich pour être présentée dans l’exposition [wāwīndamaw – promise: Indigenous Art and Colonial Treaties in Canada (8 avril – 17 septembre 2022).](https://www.stadt-zuerich.ch/kultur/de/index/institutionen/nonam_indianer_inuit_kulturen/ausstellungen.html)

