Performance de danse « Ritus » Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Performance de danse « Ritus » Bouxwiller, 10 avril 2022, Bouxwiller. Performance de danse « Ritus » Bouxwiller

2022-04-10 – 2022-04-10

Bouxwiller Bas-Rhin Bouxwiller Par l’atelier amateur danse du Théâtre du Marché aux Grains et Vidal BINI Dans un dialogue entre La Danse de Strasbourg de Mina MOND et le travail mené avec l’Atelier amateur dans du Théâtre du Marché aux Grains sur l’épidémie de danse de 1518 à Strasbourg, Ritus est une danse magique, cabalistique et joyeuse. D’inspiration folklorique mais rapidement détournée, cette danse qu’on dit folle est surtout celle du plaisir de bouger ensemble !” Dans un dialogue entre La Danse de Strasbourg de Mina MOND et le travail mené avec l’Atelier amateur dans du Théâtre du Marché aux Grains sur l’épidémie de danse de 1518 à Strasbourg, Ritus est une danse magique, cabalistique et joyeuse. D’inspiration folklorique mais rapidement détournée, cette danse qu’on dit folle est surtout celle du plaisir de bouger ensemble !” +33 3 88 00 38 39 Par l’atelier amateur danse du Théâtre du Marché aux Grains et Vidal BINI Dans un dialogue entre La Danse de Strasbourg de Mina MOND et le travail mené avec l’Atelier amateur dans du Théâtre du Marché aux Grains sur l’épidémie de danse de 1518 à Strasbourg, Ritus est une danse magique, cabalistique et joyeuse. D’inspiration folklorique mais rapidement détournée, cette danse qu’on dit folle est surtout celle du plaisir de bouger ensemble !” Bouxwiller

dernière mise à jour : 2022-03-12 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu Bouxwiller Adresse Ville Bouxwiller lieuville Bouxwiller Departement Bas-Rhin

Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxwiller/

Performance de danse « Ritus » Bouxwiller 2022-04-10 was last modified: by Performance de danse « Ritus » Bouxwiller Bouxwiller 10 avril 2022 Bas-Rhin Bouxwiller

Bouxwiller Bas-Rhin