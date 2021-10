Paris Le Mur Oberkampf île de France, Paris Performance d’art urbain : Swed Oner Le Mur Oberkampf Paris Catégories d’évènement: île de France

La performance de l'artiste Swed Oner se déroulera le samedi 16 octobre 2021 au mur Oberkampf. L'association LE M.U.R présentera ce samedi 16 octobre 2021 l'artiste Swed Oner pour une performance live. L'œuvre restera visible jusqu'au 4 novembre 2021.

Taupenas Mathieu (alias Swed Oner), est un artiste figuratif français âgé de 36 ans et résidant dans le sud de la France (Uzès). Son parcours de muraliste a commencé fin des 90's par le graffiti. Son art fait office de pont entre la rue, les gens, les cultures. Il puise en effet son inspiration dans le berceau de la diversité, les artères des villes. Ses rencontres fortuites avec l'autre l'amène d'abord à un travail de photographie, puis dans un second temps, à la réalisation d'une peinture. La singularité de ses sujets nous interroge tout à tour sur le temps qui passe, la définition du beau, les sentiments. Sa technique à l'acrylique et à l'aérosol, exclusivement en noir et blanc, nous apporte un cachet, une authenticité, saisissante dans ses portraits. Le halo lumineux qui vient souligner ses peintures fait, quant à lui, référence à l'égalité, la protection, la spiritualité. Capter le réel pour le transposer dans l'irréel, est l'aboutissement du travail de Swed Oner. L'association Depuis plus de 10 ans, l'association le M.U.R a présenté les œuvres de plus de 325 artistes urbains du monde entier. La performance suivante aura lieu le samedi 6 novembre 2021 et sera réalisée par Murmure.

