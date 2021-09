Paris Le Mur Oberkampf île de France, Paris Performance d’art urbain : ReaOne Le Mur Oberkampf Paris Catégories d’évènement: île de France

Performance d’art urbain : ReaOne Le Mur Oberkampf, 3 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 4 au 16 septembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 0h à 0h

gratuit

La performance de l’artiste ReaOne se déroulera le samedi 4 septembre 2021 au Mur Oberkampf. L’association LE M.U.R présentera ce samedi 4 septembre 2021 l’artiste ReaOne pour une performance live. L’œuvre restera visible jusqu’au 16 septembre 2021. ReaOne

ReaOne, graffeur urbain issu de la banlieue parisienne manifeste le besoin de s’exprimer librement. Il débute par le Wildstyle, puis évolue rapidement vers un style 3D Organique qui devient sa signature officielle . Autodidacte, ReaOne transfigure les lieux abandonnés et les friches industrielles. En constante mutation, il repousse les limites du cadre, ses volutes investissent les murs. Il décline désormais ses œuvres sur différents supports : streetwear, toiles, it bag, sneakers. L’électron libre a su imposer son style inimitable, offrant un nouveau regard sur le graff en modélisant son art : sculptures, installations, scénographies complexes. La multiplicité de ses propositions plastiques transcende la scène urbaine, un artiste underground en constante interaction avec l’espace et les gens. IG: @reaoner FB : @reaone.art L’association Depuis plus de 10 ans, l’association le M.U.R a présenté les œuvres de plus de 325 artistes urbains du monde entier. IG : Le Mur Oberkampf & FB : Le Mur Oberkampf Officiel La performance suivante aura lieu le samedi 18 septembre 2021 et sera réalisée par EasyHomey. Expositions -> Street-art Le Mur Oberkampf 107, rue Oberkampf Paris 75011

3 : Parmentier 3 : Saint Maur 2 : Ménilmontant Ligne 96 Ligne 20

Contact :Association Le M.U.R. associationlemur@gmail.com http://www.lemur.fr https://www.facebook.com/lemuroberkampfoff https://www.twitter.com/lemuroberkampf Expositions -> Street-art Urbain;Insolite;Ados;Expos;Plein air;En famille;Enfants

