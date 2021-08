Performance d’art urbain : Perrine Honoré Le Mur Oberkampf, 6 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 7 au 19 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 0h à 0h

gratuit

La performance de l’artiste Perrine Honoré se déroulera le samedi 7 août 2021 au Mur Oberkampf.

L’association LE M.U.R présentera ce samedi 7 août 2021 l’artiste Perrine Honoré pour une performance live.

L’œuvre restera visible jusqu’au 19 août 2021.

Perrine Honoré



Perrine Honoré est une illustratrice et muraliste française. Elle a réalisé des études de stylisme (Suède), Design graphique (Epsaa, Paris) puis un master en Design et Communication (Elisava, Barcelone). L’illustration est son mode d’expression favori car il lui permet une plus ample liberté pour s’exprimer. Elle trouve son inspiration tant chez les artistes contemporains, que dans l’histoire de l’art, que dans la vie quotidienne. Elle travaille dans de nombreux domaines tels que l’art urbain, la création de motifs textiles, la direction artistique, les affiches d’événements, le branding, créations de bijoux, etc. C’est à travers une esthétique festive et colorée qu’elle construit un univers critique où priment la folie et la spontanéité.

IG: @honoreperrine

Facebook: @helloperrinehonore

Website: https://perrinehonore.com





L’association

Depuis plus de 10 ans, l’association le M.U.R a présenté les œuvres de plus de 325 artistes urbains du monde entier.

IG : Le Mur Oberkampf & FB : Le Mur Oberkampf Officiel

La performance suivante aura lieu le samedi 21 août 2021 et sera réalisée par Petite Poissonne.

Street-art

Le Mur Oberkampf 107, rue Oberkampf Paris 75011

3 : Parmentier 3 : Saint Maur 2 : Ménilmontant Ligne 96 Ligne 20



Contact :Association Le M.U.R. associationlemur@gmail.com http://www.lemur.fr https://www.facebook.com/lemuroberkampfoff https://www.twitter.com/lemuroberkampf

Street-art

Date complète :

Perrine Honoré