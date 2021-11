Paris Le Mur Oberkampf île de France, Paris Performance d’art urbain : Murmure Le Mur Oberkampf Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Performance d’art urbain : Murmure Le Mur Oberkampf, 5 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 6 au 18 novembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 0h à 0h

gratuit

La performance du duo d’artistes Murmure se déroulera le samedi 6 novembre 2021 au mur Oberkampf. L’association LE M.U.R présentera ce samedi 6 novembre 2021 le duo d’artistes Murmure pour une performance live. L’œuvre restera visible jusqu’au 18 novembre 2021. Murmure

Paul Ressencourt et Simon Roché se sont rencontrés durant leurs études aux Beaux-Arts. A l’origine l’un spécialisé dans la création, les arts graphiques et les arts urbains, l’autre dans les arts et la technique. Ils trouvèrent rapidement une passion commune pour le dessin et le street art. Intervenant ensemble depuis 2010 dans l’espace public, ils recouvrent les murs de nos villes de leurs dessins dans des scènes, fresques et expositions éphémères sous le nom de Murmure street. Volontairement engagé, le duo, à travers son art, explore de nombreuses thématiques de façon ludique, onirique ou poétique afin de partager leur vision du monde. L’enfance, les sans-abris, la société de consommation, les nouvelles technologies ou encore l’environnement sont ainsi parmi leurs sujets de prédilection. S’il existe bien un message derrière chaque œuvre, celui-ci reste toujours subtil, laissant le spectateur libre d’interpréter chaque œuvre au gré de sa sensibilité. Instagram : @murmurestreet Facebook : @murmurestreet L’association Depuis plus de 10 ans, l’association le M.U.R a présenté les œuvres de plus de 325 artistes urbains du monde entier. IG : Le Mur Oberkampf & FB : Le Mur Oberkampf Officiel La performance suivante aura lieu le samedi 20 novembre 2021 et sera réalisée par Spyk. Expositions -> Street-art Le Mur Oberkampf 107, rue Oberkampf Paris 75011

3 : Parmentier 3 : Saint Maur 2 : Ménilmontant Ligne 96 Ligne 20

Contact : Association Le M.U.R. associationlemur@gmail.com http://www.lemur.fr https://www.facebook.com/lemuroberkampfoff https://www.twitter.com/lemuroberkampf Expositions -> Street-art Urbain;Insolite;Ados;Expos;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-11-06T00:00:00+01:00_2021-11-06T00:00:00+01:00;2021-11-07T00:00:00+01:00_2021-11-07T00:00:00+01:00;2021-11-08T00:00:00+01:00_2021-11-08T00:00:00+01:00;2021-11-09T00:00:00+01:00_2021-11-09T00:00:00+01:00;2021-11-10T00:00:00+01:00_2021-11-10T00:00:00+01:00;2021-11-11T00:00:00+01:00_2021-11-11T00:00:00+01:00;2021-11-12T00:00:00+01:00_2021-11-12T00:00:00+01:00;2021-11-13T00:00:00+01:00_2021-11-13T00:00:00+01:00;2021-11-14T00:00:00+01:00_2021-11-14T00:00:00+01:00;2021-11-15T00:00:00+01:00_2021-11-15T00:00:00+01:00;2021-11-16T00:00:00+01:00_2021-11-16T00:00:00+01:00;2021-11-17T00:00:00+01:00_2021-11-17T00:00:00+01:00;2021-11-18T00:00:00+01:00_2021-11-18T00:00:00+01:00

Murmure

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Mur Oberkampf Adresse 107, rue Oberkampf Ville Paris lieuville Le Mur Oberkampf Paris