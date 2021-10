Paris Le Mur Oberkampf île de France, Paris Performance d’art urbain : Bom.K Le Mur Oberkampf Paris Catégories d’évènement: île de France

Performance d’art urbain : Bom.K Le Mur Oberkampf, 1 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 2 au 14 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 0h à 0h

gratuit

La performance de l’artiste Bom.K se déroulera le samedi 2 octobre 2021 au mur Oberkampf. L’association LE M.U.R présentera ce samedi 2 octobre 2021 l’artiste Bom.K pour une performance live. L’œuvre restera visible jusqu’au 14 octobre 2021. Bom.K

Bom.k grandit en banlieue sud de Paris et découvre le graffiti vers la fin des années 80. Cette découverte fut pour lui une révélation. À ce moment le phénomène éveille en lui une vocation artistique et l’attirance d’une pratique à la bombe aérosol, qui par la suite le soumet à développer une maîtrise de l’outil et une réflexion sur la technique. À présent, Bom.k peint sur toile comme sur mur à temps plein, il se consacre à exposer ses œuvres en galerie et participe aux divers événements liés à l’art en général. Instagram : @bomk_dmv Facebook : @bomkdmv Website : bom-k.com L’association Depuis plus de 10 ans, l’association le M.U.R a présenté les œuvres de plus de 325 artistes urbains du monde entier. IG : Le Mur Oberkampf & FB : Le Mur Oberkampf Officiel La performance suivante aura lieu le samedi 16 octobre 2021 et sera réalisée par Swed. Expositions -> Street-art Le Mur Oberkampf 107, rue Oberkampf Paris 75011

Contact :Association Le M.U.R. associationlemur@gmail.com http://www.lemur.fr https://www.facebook.com/lemuroberkampfoff https://www.twitter.com/lemuroberkampf Expositions -> Street-art Urbain;Insolite;Ados;Expos;Plein air;En famille;Enfants

