La performance de l’artiste 100TAUR se déroulera le samedi 3 juillet 2021 au Mur Oberkampf. L’association LE M.U.R présentera ce samedi 3 juillet 2021 l’artiste 100TAUR pour une performance live. L’oeuvre restera visible jusqu’au 15 juillet 2021. 100TAUR Né en 1982, Nicolas Giraud-100TAUR est un artiste plasticien qui vit à Toulouse. Il travaille, inlassablement, à la construction d’un monde obscur et enchanté. Il s’emploie à explorer les concepts de différence et d’imperfection, en créant un univers luxuriant, peuplé de créatures fantastiques, hybrides d’animaux et de chimères, où chaque détail s’érige en hommage à la célèbre phrase de F. de Goya « le sommeil de la raison engendre des monstres ». Proche du mouvement Low Brow, il se passionne pour le concept de monstre et les mythologies du monde entier: « Monstrum, en latin, signifie un miracle, une chose incroyable, un spectacle merveilleux, horrible ou effrayant : ce qu’il est nécessaire de voir et de montrer ». 100TAUR pose un regard si bienveillant sur les figures mythologiques qu’il parvient à les rendre attachantes. Il se réapproprie les tableaux des grands maîtres de la peinture (J.Bosch, Ingres, G.Doré…), sur les toiles comme sur les murs, en puisant dans la littérature fantastique (Poe, Lovecraft), les comics, les ouvrages d’anatomie, de taxidermie, les films de série B et dans son amour pour la nature, la pêche et le monde marin. Derrière chacune de ses créations, une histoire attend d’être découverte. Son travail est régulièrement exposé en galeries comme lors d’événements au sein de musées aux Etats-Unis, en Italie, en France… IG & FB : @100taur

L’association Depuis plus de 10 ans, l’association le M.U.R a présenté les œuvres de plus de 325 artistes urbains du monde entier. IG : Le Mur Oberkampf & FB : Le Mur Oberkampf Officiel La performance suivante aura lieu le samedi 17 juillet 2021. Expositions -> Street-art Le Mur Oberkampf 107, rue Oberkampf Paris 75011

