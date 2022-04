Performance dansée – Exposition Di Rosa Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Performance dansée – Exposition Di Rosa Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence

2022-04-21 15:00:00 – 2022-04-21 Musée de Valence 4 Place des Ormeaux

Valence Drôme La Compagnie KHAM propose des créations qui mêlent danse

contemporaine, danse traditionnelle d’Asie du Sud-Est et hip-hop. Olé Khamchanla, danseur et chorégraphe, présentera deux performances à l’issue d’une résidence de création dans l’exposition. musee@mairie-valence.fr +33 4 75 79 20 80 http://www.museedevalence.fr/ Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence

