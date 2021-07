La Chaise-Dieu Cloître de l'Abbaye de La Chaise-Dieu Haute-Loire, La Chaise-Dieu Performance dansée dans le cloître de l’Abbaye de La Chaise-Dieu Cloître de l’Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

Performance dansée dans le cloître de l’Abbaye de La Chaise-Dieu Cloître de l’Abbaye de La Chaise-Dieu, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, La Chaise-Dieu. Performance dansée dans le cloître de l’Abbaye de La Chaise-Dieu

Cloître de l’Abbaye de La Chaise-Dieu, le samedi 18 septembre à 10:00

Performance dansée —————— ### Cloître de l’Abbaye de La Chaise-Dieu Tout au long de la journée du samedi 18 septembre, par intermittence, toutes les 30 minutes, la Compagnie Mû propose des performances dansées dans le cloître de l’Abbaye de La Chaise-Dieu.

Entrée libre

Performance dansée – Cloître de l’Abbaye de La Chaise-Dieu Cloître de l’Abbaye de La Chaise-Dieu Avenue de la Gare 43160 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, La Chaise-Dieu Étiquettes évènement : Autres Lieu Cloître de l'Abbaye de La Chaise-Dieu Adresse Avenue de la Gare 43160 La Chaise-Dieu Ville La Chaise-Dieu lieuville Cloître de l'Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu