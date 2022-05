Performance danse urbaine improvisation – Compagnie Ensuite En Corps Caen, 14 mai 2022, Caen.

Performance danse urbaine improvisation – Compagnie Ensuite En Corps Rues piétonnes de Caen Place Bouchard Caen

2022-05-14 15:00:00 – 2022-05-14 Rues piétonnes de Caen Place Bouchard

Caen Calvados

Au hasard des rues, venez profiter d’un moment dansé.

En partant de la place Bouchard, les danseurs et danseuses de la Compagnie Ensuite En Corps vont s’aventurer dans les rues piétonnes de Caen, pour proposer une danse urbaine et spontanée.

Un événement libre et gratuit, où tout le monde est le bienvenu pour regarder et danser.





Au hasard des rues, venez profiter d’un moment dansé.

En partant de la place Bouchard, les danseurs et danseuses de la Compagnie Ensuite En…

Au hasard des rues, venez profiter d’un moment dansé.

En partant de la place Bouchard, les danseurs et danseuses de la Compagnie Ensuite En Corps vont s’aventurer dans les rues piétonnes de Caen, pour proposer une danse urbaine et spontanée.

Un événement libre et gratuit, où tout le monde est le bienvenu pour regarder et danser.





Rues piétonnes de Caen Place Bouchard Caen

dernière mise à jour : 2022-05-04 par