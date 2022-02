Performance- concert Où sont nos racines ? Mairie de Colomiers, 12 février 2022, Colomiers.

Mairie de Colomiers, le samedi 12 février à 17:00

Performance artistique et musicale Par Claire Sauvaget et Philippe Lamy Samedi 12 février à 17h Claire Sauvaget improvise en direct la création de sculptures miniatures mêlant impression 3D et végétaux. Dans une atmosphère intimiste et magique, enfants comme adultes peuvent s’émerveiller par ses gestes qui créeront des paysages miniatures avec peu d’éléments : Il suffit d’un morceau d’écorce, d’une brindille et d’une petite ville miniature pour créer un monde. Philippe Lamy, lui même peintre, musicien et enseignant à l’école nationale d’architecture de Toulouse, improvise aux machines électroniques dans cette performance pensée à deux. Selon lui, art et musique partagent le même soin porté aux textures, une attention aux événements et un souci d’atteindre à une certaine densité. Des sons d’origines diverses (sons enregistrés, voix, instruments etc) sont confrontés et dialoguent afin de produire une expérience sonore riche dans laquelle l’attention est toujours sollicitée. Salle d’exposition du Pavillon blanc Henri-Molina | Entrée libre

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



