Orléans

Centre Charles Péguy, le samedi 26 février à 18:30

L’artiste lyrique Daphné Corregan et la pianiste Clotilde Verwaerde s’allient au dessinateur Stanislas Gros pour proposer une croisée des arts : la création en direct d’un dessin par Stanislas Gros au rythme d’un concert classique de mélodie française sur un répertoire de Debussy et Fauré. Durée : 1h Tout public à partir de 12 ans

Entrée libre sur réservation

Tout public à partir de 12 ans
Centre Charles Péguy
11, rue du Tabour 45000 Orléans

2022-02-26T18:30:00 2022-02-26T19:30:00

Orléans Loiret