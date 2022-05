Performance collective : Excusez-moi de vous demander pardon Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Performance collective : Excusez-moi de vous demander pardon
Maison Penanault, Morlaix
21 mai 2022

APPEL À PARTICIPANT-E-S

Venez participer à une procession à travers la ville de Morlaix ! Cette performance collective, proposée par Émilie Maréchal et Sylvain Desczot, s'inscrit dans le cadre de l'exposition Glaz organisée à la Maison Penanault.

On vous donne rendez-vous le samedi 21 mai 2022 à 14h à la Maison Penanault avec le bol de votre choix. Nous partirons remplir les bols avec les eaux des lavoirs de Morlaix. Ensuite, accompagné-e-s par des musicien-e-s, chacun-e portant son bol d'eau, nous nous rendrons à la Maison Penanault pour intégrer les bols à l'installation Que fait-on de l'eau? au sein de l'exposition Glaz. Nous terminerons l'après-midi autour d'un goûter breton.

Gratuit sur réservation au 02 98 88 25 62 ou par mail à lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

