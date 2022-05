Performance Chorégraphique Musée de la Photographie Charles Nègre Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

« Quand le mouvement rencontre la lumière d’Harcourt » Performance Chorégraphique par Marie-Pierre Genovese, mise en lumière par Dominique Agius

La danse s’invite chez Harcourt !

La danse s'invite chez Harcourt !

Un véritable défi pour le corps que de capturer la lumière pour ne faire qu'un. Un univers subtil, précis et captivant accompagné musicalement par les live sessions d'Harcourt.

¡La danza invita a Harcourt! Un verdadero desafío para el cuerpo que captura la luz para ser uno. Un universo sutil, preciso y cautivador acompañado musicalmente por las sesiones en vivo de Harcourt.

1 Place Pierre Gautier 06300 Nice 06000 Nice Provence-Alpes-Côte d'Azur

Samedi 14 mai, 20:30
Sábado 14 mayo, 20:30

