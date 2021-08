Brive-la-Gaillarde Musée Labenche Brive-la-Gaillarde, Corrèze Performance chorégraphique inspirée de l’oeuvre de Katia Bourdarel Musée Labenche Brive-la-Gaillarde Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde

### Performance chorégraphique inspirée de l’œuvre de Katia Bourdarel avec la danseuse Marie Artaud, accompagnée par la chanteuse Axelle Perrier et le musicien Lenny Demeyer. L’exposition _ÈVE[S] – Peintures et installations de Katia Bourdarel_ finit le 19 septembre… Pour conclure en beauté, la danseuse Marie Artaud, accompagnée par la chanteuse Axelle Perrier et le musicien Lenny Demeyer, vous propose une performance chorégraphique inspirée de l’œuvre de Katia Bourdarel.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles (sans réservation).

