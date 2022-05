Performance chorégraphique et musicale de la Cie PASSE-VELOURS par EZRA GROENEN, LAURENT GUITTON et LYDIA VINUELA Muséum d’histoire naturelle Philadelphe Thomas, 14 mai 2022 20:30, Castelnau-de-Lévis.

Nuit des musées Performance chorégraphique et musicale de la Cie PASSE-VELOURS par EZRA GROENEN, LAURENT GUITTON et LYDIA VINUELA Muséum d’histoire naturelle Philadelphe Thomas Samedi 14 mai, 20h30 entrée libre

Performance dansée et musicale

Poètes aventuriers cherchant en toute chose à révéler la singularité d’un lieu, les artistes mènent leur échappée au cœur du Muséum.

Traversant le temps, sautant les frontières du réel à l’imaginaire, nous pénétrons la symphonie des espèces et du minéral.

Créé dans la deuxième partie du XIXe siècle à partir des collections du docteur Philadelphe THOMAS, le muséum d’histoire naturelle de Gaillac propose une collection de zoologie, paléontologie, géologie, botanique et préhistoire, le tout dans une muséographie du XIXe siècle qui rappelle les cabinets de curiosités et autres sociétés savantes. Il présente une très importante collection, c’est d’ailleurs le 2ème muséum le plus grand de la région Midi-Pyrénées après celui de Toulouse.

http://www.ville-gaillac.fr

free entrance Saturday 14 May, 20:30

Created in the second part of the XIXth century from the collections of DOCTOR PHILADELPHE THOMAS, the natural history museum of Gaillac proposes a collection of zoology, paleontology, geology, botany and prehistory, the whole in a muséographie of the XIXth century who(which) calls back(reminds) the toilets(offices) of curiosity and other learnt companies(societies). He presents a very important collection, it is besides the biggest(greatest) 2nd museum of the region Midi-Pyrénées after that of Toulouse.

Poetas aventureros que buscan en todo revelar la singularidad de un lugar, los artistas llevan su escapada al corazón del Museo. Atravesando el tiempo, saltando las fronteras de lo real a lo imaginario, penetramos en la sinfonía de las especies y del mineral.

entrada libre Sábado 14 mayo, 20:30

2 place Philadelphe-Thomas, 81600 Gaillac 81150 Castelnau-de-Lévis Occitanie