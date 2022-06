Performance chorégraphique et concert au jardin, 7 août 2022, .

Performance chorégraphique et concert au jardin



2022-08-07 16:00:00 – 2022-08-07

A 16h, « En pente » performance – chorégraphie conçue et interprétée par Yasmine Youcef. Elle s’est saisi d’une carte IGN qu’elle déplie face au vent, s’assoie dessus, danse dessus pour faire tenir un territoire dont on ne comprend pas grand chose des réalités et des tensions. Tout s’envole avec le vent comme les paroles extraites d’un petit carnet qu’elle lit avec application, des dizaines de phrases d’autres artistes, des écrivains tels Samuel Beckett, Gilles Deleuze, Baptiste Morizot, Vinciane Despret et d’autres encore…

A 17h, concert d’Hanami : un duo (Maxime Lunel & Joachim Müllner) de chanson électronica alliant la synthèse des beats, des claviers analogiques, à l’organicité des guitares et de la voix. Le Hanami est une tradition ancestrale japonaise : aller voir la floraison des cerisiers, prendre le temps de retrouver l’essentiel, le reste… s’écoute. Une écriture poétique et raffinée, une musique lancinante et électrisante, où l’on devine les influences de James Blake, Thom Yorke ou « Atoms For Peace ».

