Performance – Cascadeurs Hell drivers Guilvinec, 4 juin 2022

Parking de l'arrière port Avenue de la République Guilvinec

2022-06-04 – 2022-06-04 Parking de l’arrière port Avenue de la République

Guilvinec Finistère

Un show spectaculaire de 90 minutes avec les meilleurs pilotes de cascades.

Des numéros à couper le souffle avec du Freestyle en moto cross, des sauts à 12 mètres de hauteur, démonstration d’équilibre sur 2 roues en voiture et en camion, des séries de percussions avec le passage du mur enflammé, quille humaine…, Flash Mcqueen et ses amis Martin et Guido feront leur arrivée lors du spectacle pour le grand bonheur des enfants, et nos 6 Monster Truck viendront pulvériser les voitures à la fin de ces 90 minutes.

+33 6 13 90 62 40

Parking de l’arrière port Avenue de la République Guilvinec

