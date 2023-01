PERFORMANCE AUTOUR DE SADE Castelnaudary, 3 février 2023, Castelnaudary .

PERFORMANCE AUTOUR DE SADE

36 Rue Général Dejean Castelnaudary Aude

2023-02-03 – 2023-02-03

Castelnaudary

Aude

2 2 EUR

Avec son compagnon de scène privilégié, le comédien et metteur en scène, François Marthouret, Noëlle Châtelet propose un dialogue fictif avec le Marquis de Sade. Une manière nouvelle d’approcher l’homme et sa pensée qui, en dépit son œuvre outrancière et démesurée, interroge encore notre époque.

De Sade on connaît surtout le…Sadisme, et la démesure d’une œuvre considérée parmi les plus noires de la littérature.

Cet entretien fictif entre Noëlle Châtelet et le marquis de Sade (questions inventées, et réponses toutes puisées dans les écrits du marquis) permet de dépasser les a priori, les procès hâtifs que Sade a lui-même entretenus par ses provocations et sa complaisance dans la cruauté et de faire la part

entre la complexité de sa personne et l’outrance de ses personnages.

Grâce aux questions stimulantes de Noëlle Châtelet, on découvre comment Sade s’inscrit, à sa façon, dans l’aventure intellectuelle des Lumières et le rôle théorique qu’il joue pendant la Révolution française et les premiers pas de la République. Avec le pessimisme d’un homme privé le plus souvent de liberté, il se plaît à disserter sur les grandes questions du siècle : le despotisme, la religion, la place de l’homme dans la nature, la toute puissance de l’instinct sur la civilisation, la relativité des lois, la liberté sexuelle des femmes, la suppression de la peine de mort, le principe de laïcité etc. Autant de sujets qui questionnent encore notre époque.

Converser avec Sade, aujourd’hui, deux siècles après sa mort : une manière nouvelle et originale d’approcher autrement l’homme et sa pensée.

Universitaire et écrivain, Noëlle Châtelet poursuit à travers essais, nouvelles, romans et récits, une réflexion originale sur le corps et ses métamorphoses, parmi lesquels Histoires de bouches, La femme

coquelicot, La tête en bas et La dernière leçon (adapté au cinéma).

Son dernier livre, Laisse courir ta main, retrace sous la forme d’un dialogue intérieur les cinquante ans de l’itinéraire singulier de cette réflexion.

troisponts@ville-castelnaudary.fr +33 4 68 94 60 85 https://ville-castelnaudary.fr/fr

Castelnaudary

