À l’occasion du finissage de l’exposition Figures de pensée, venez, vous aussi, produire des dérives plastiques et philosophiques à partir des postulats de Ludwig Wittgenstein. Au cours d’une séquence performée au sein même de l’espace d’exposition, prêtez-vous au jeu en compagnie de Klaus Speidel et de Nikolaus Gansterer qui interviendra, quant à lui, à la faveur d’un dispositif de visio-conférence au sein duquel l’écran de projection se fait tout autant tableau noir que table de jeu. Navette bus Gare de Montargis < > Tanneries (gratuit) Aller : départ depuis la Gare de Montargis à 15h15 (en lien avec le TER au départ de Paris Gare de Bercy 14h12 > Montargis 15h10). Retour : départ depuis Les Tanneries à 18h30 (en lien avec le Transilien au départ de la Gare de Montargis 19h02 > Paris Gare de Lyon 20h42). Inscription navettes obligatoire avant le 9 février 2022 : [contact-tanneries@amilly45.fr](mailto:contact-tanneries@amilly45.fr) / 02.38.85.28.50 Port du masque obligatoire à partir de 6 ans, Pass Sanitaire requis entre 12 et 15 ans et Pass Vaccinal requis à partir de 16 ans. PERFORMANCE AUTOUR DE FIGURES DE PENSÉE PAR NIKOLAUS GANSTERER ET KLAUS SPEIDEL Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly Loiret

