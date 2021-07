Performance – Atelier / Rencontre avec la compagnie Barks Coubert Stade municipal, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Coubert.

Performance – Atelier / Rencontre avec la compagnie Barks

Coubert Stade municipal, le mercredi 21 juillet à 14:30

**À 14h30** **Présentation début de la création** **_Moon/ Cabinet de curiosités lunaires_** **de la compagnie de cirque Barks** « _J’imagine des dispositifs qui vont simuler des variations de notre gravité et nous permettre de redécouvrir notre poids et notre manière de se mouvoir. A la manière d’une grande collection mécanique et organique, je vais présenter mes explorations cosmiques et poétiques._ » – Bastien Dausse **À 15h15** **Atelier – Rencontre au gymnase de Coubert** Cet atelier sera l’occasion de détourner nos sens à l’aide de jeux et de dispositifs visuels, nous allons explorer l’espace et redécouvrir notre quotidien. Durée : 1h30, à partir de 9 ans

Gratuit. Ouvert à tous, réservation fortement recommandée pour l’atelier

La compagnie Barks présentera une une performance de cirque issue de sa nouvelle création suivie d’un atelier – rencontre sur l’exploration spatiale de notre environnement

Coubert Stade municipal Allée des Tilleuls 77170 Coubert Coubert Seine-et-Marne



