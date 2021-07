Calais Musée des Beaux-Arts Calais, Pas-de-Calais Performance artistique Musée des Beaux-Arts Calais Catégories d’évènement: Calais

Musée des Beaux-Arts, le dimanche 19 septembre à 15:00

François Boisrond est l’un des pionniers de la figuration libre en France. Durant les années 80, il peint à l’acrylique des toiles figuratives, des personnages et paysages aux formes minimalistes cernées de noir. Plus tard, il prend Paris pour sujet, la rue, la vie de tous les jours. Il développe depuis longtemps une chronique distanciée du milieu de l’art, dont le tableau de 1981 « Autoportrait au musée » présenté dans Libres Figurations au Musée des beaux-arts est la première étape. Dans les années 2000, partant de photos numériques et de Photoshop, il crée des mises en abîme cinéma-peinture, portant son regard sur sa vie, l’art et son histoire. Pour les Journées du patrimoine, François Boisrond réalisera une performance à la bombe aérosol sur l’un des cubes face au musée.

Entrée libre

Musée des Beaux-Arts 25 rue Richelieu – 62100 Calais

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

