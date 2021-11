Nancy Médiathèque campus ARTEM Meurthe-et-Moselle, Nancy Performance artistique Médiathèque campus ARTEM Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Médiathèque campus ARTEM, le jeudi 20 janvier 2022 à 17:00

**17h00 – 20h00 : Véra Ivanaj Maîtresse de conférences en Management-HDR effectuera une performance artistique en peinture.** Performance pour la création d’une œuvre autour du thème de l’amour et don à la médiathèque.

Respect des préconisations sanitaires.

Performance pour la création d'une œuvre autour du thème de l'amour et don à la Médiathèque Médiathèque campus ARTEM 88 rue du Sergent Blandan – BP 50867 – 54011 Nancy

2022-01-20T17:00:00 2022-01-20T20:00:00

