Performance artistique G R : projet A R K Bibliothèque Goutte d'Or Paris

Paris

Performance artistique G R : projet A R K Bibliothèque Goutte d'Or, 3 mai 2023, Paris. Le samedi 10 juin 2023

de 14h00 à 18h00

Le mercredi 03 mai 2023

de 10h00 à 17h00

.Tout public. gratuit Entrée libre Venez-vous faire dessiner le portrait, par l’artiste G R, à des fins caritatives ! Le projet A R K est un projet de performance artistique qui a pour but de créer des voies de dialogue à travers le trait du dessin ultra rapide, tout en créant une archive numérique destinée à être envoyée dans l’espace interplanétaire et constituer une œuvre immense constituée d’une mosaïque de dix mille portraits, à chaque fois. L’artiste G R fera votre portrait dans la bibliothèque. L’action sera déployée dans le cadre d’une résidence d’artiste. Au cours de celle-ci, G R créera des portraits, afin de constituer une immense œuvre mosaïque. Les œuvres numériques réalisées par l’artiste pourront être imprimées en grande taille et exposées dans des lieux publics, ou encore faire partie d’un site web auquel le public aura accès de manière interactive pour enregistrer messages textuels et audiovisuels. Une vente aux enchères de la mosaïque numérique créée pourra être envisagée à des fins caritatives, pour le bien public. Les associations caritatives soutenues par l’artiste sont Les Enfants d’Afghanistan, qui lutte contre l’illettrisme et aide à la scolarisation des enfants afghans et Ciel Solidaire qui portent du matériel médical en Ukraine. G R est docteur en Neurosciences et artiste visuel, engagé depuis 2009 dans de multiples interventions performatives et méta artistiques du milieu de l’art. Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 01 53 09 23 10 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/

