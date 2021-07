Houilles La Graineterie Houilles, Yvelines Performance artistique et culinaire La Graineterie Houilles Catégories d’évènement: Houilles

La Graineterie, le samedi 10 juillet à 17:00

Lei Saito travaille à partir de matériaux du quotidien et, notamment, de la nourriture. L’artiste dessine des paysages imaginaires faisant fi des échelles et des points de vue. Paysages à observer minutieusement et à goûter lorsqu’il s’agit de sculptures culinaires inspirées par le lieu qui les accueille. La performance culinaire de l’artiste sera suivie d’un temps d’échange.

Tout public à partir de 6 ans.

À l’invitation du centre d’art La Graineterie, l’artiste Lei Saito animera une performance. La Graineterie 27 rue Gabriel Péri 78800 Houilles Houilles Yvelines

2021-07-10T17:00:00 2021-07-10T18:30:00

