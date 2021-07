Châtel-Guyon Voie douce du Thermal express Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme Performance artistique : Comme un train dans le paysage ! Voie douce du Thermal express Châtel-Guyon Catégories d’évènement: Châtel-Guyon

Puy-de-Dôme

Voie douce du Thermal express, 18 septembre 2021, Châtel-Guyon.

Voie douce du Thermal express, le samedi 18 septembre à 08:00

Une installation plastique de chaises comme un train sera mise en place sur la voie douce du Thermal express et, tout au long de la journée, le public sera invité à participer à des expériences vivantes pour jouer au train. Cette première étape de la création sera réalisée sous forme de laboratoire avec les habitants et les promeneurs pour constituer progressivement l’écriture d’un spectacle immersif : L’immobile Express, un train imaginaire qui quittera la gare de Châtel-Guyon en 2024…

Performance artistique par la Compagnie les Barbaries pour l’année européenne du rail. Voie douce du Thermal express 63140 chatel guyon Châtel-Guyon Puy-de-Dôme

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T21:30:00

